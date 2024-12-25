Удар рф по Кривому Рогу на Сочельник: уже 17 пострадавших

В Кривом Роге количество пострадавших после удара армии рф 24 декабря возросло до 17, среди них двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Кривой Рог: в результате вражеского ракетного удара погиб 1 человек, еще 17 пострадали, в том числе 2 ребенка