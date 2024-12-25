Удар рф по Кривому Рогу на Сочельник: уже 17 пострадавших
Киев • УНН
В результате попадания баллистической ракеты в 4-этажный жилой дом в Кривом Роге погиб 1 человек и пострадали 17 человек, среди которых 2 детей. Ракета попала в дом с 32 квартирами.
В Кривом Роге количество пострадавших после удара армии рф 24 декабря возросло до 17, среди них двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Кривой Рог: в результате вражеского ракетного удара погиб 1 человек, еще 17 пострадали, в том числе 2 ребенка
Аварийно-спасательные работы завершены.
Дополнение
Российские войска попали баллистической ракетой в жилой дом, в котором 32 квартиры в Кривом Роге.