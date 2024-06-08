Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении: продолжаются девять боевых столкновений

На Покровском направлении продолжаются девять боевых столкновений, оккупанты поддерживают наступательные действия авиаударами, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:30.

"Общее количество боевых столкновений по состоянию на сейчас возросло до 56. враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении – там произошло более 40 процентов сегодняшних вражеских атак", - сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении к двум сегодняшним авиаударам добавился еще один. После обеда российские захватчики с направления Белгорода ударили управляемой авиабомбой по району села Веселое. Количество наступательных действий противника не изменилось-и составляет три.

На Купянском направлении за сегодня произошло уже четыре боестолкновения. Все атаки оккупантов отражены.

На Краматорском направлении противник нанес авиаудар в район села Северное.

На Покровском направлении, возле Новопокровского, Евгеньевки, Новоселовки первой и Яснобродовки, продолжаются девять боевых столкновений. С начала суток их всего на направлении 23. Противник уже получил отпор неподалеку Новоалександровки, Невельского, Нетайлового и Сокола. Оккупанты поддерживают наступательные действия авиаударами-по одному разу били в районы Веселого и Новоалександровки.

На Кураховском направлении пять атак отбиты. Продолжаются боевые действия в трех локациях в районе Красногоровки. Обострилась ситуация возле села Ильинка-враг сбросил в тот район две управляемые авиабомбы.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб