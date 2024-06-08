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Ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку: тривають дев’ять бойових зіткнень

Ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку: тривають дев’ять бойових зіткнень

Київ • УНН

 • 22598 перегляди

Загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз зросла до 56. Ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку – там відбулося понад 40 відсотків сьогоднішніх ворожих атак

На Покровському напрямку тривають дев’ять бойових зіткнень, окупанти підтримують наступальні дії авіаударами, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу станом на 16:30.

"Загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз зросла до 56. Ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку – там відбулося понад 40 відсотків сьогоднішніх ворожих атак", - повідомили у Генштабі.

На Харківському напрямку до двох сьогоднішніх авіаударів додався ще один. Пообіді російські загарбники з напрямку Бєлгорода вдарили керованою авіабомбою по району села Веселе. Кількість наступальних дій противника не змінилася – і складає три.

На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося вже чотири боєзіткнення. Всі атаки окупантів відбито.

На Краматорському напрямку противник завдав авіаудару у район села Північне.

На Покровському напрямку, біля Новопокровського, Євгенівки, Новоселівки Першої і Яснобродівки, тривають дев’ять бойових зіткнень. З початку доби їх загалом на напрямку 23. Противник вже отримав відсіч неподалік Новоолександрівки, Невельського, Нетайлового та Сокола. Окупанти підтримують наступальні дії авіаударами – по одному разу били у райони Веселого і Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку п’ять атак відбито. Тривають бойові дії у трьох локаціях в районі Красногорівки. Загострилася ситуація біля села Іллінка – ворог скинув у той район дві керовані авіабомби.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

На фронті відбулося 73 бойових зіткнення – Генштаб07.06.24, 01:09 • 24490 переглядiв

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