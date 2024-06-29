Оккупанты 14 раз обстреляли 7 населенных пунктов Сумской области, в результате чего произошло 94 взрыва.
За день захватчики 14 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 94 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады
Ситуация в общинах
Краснопольская: россияне обстреляли с использованием 2 FPV дронов (2 взрыва), нанесли артобстрелы (22 взрыва).
Эсманьская: оккупанты били из артиллерии (20 взрывов) и минометов (16 взрывов).
Хотинская: враг осуществил пуск ракет типа "НАР с вертолета (5 взрывов).
Белопольская: противник ударил из артиллерии (15 взрывов) и минометов (4 взрыва).
Великописаревская: захватчики сбросили 5 мин на территорию громады.
Миропольская: вражеские силы нанесли обстрел БпЛА самолетного типа (1 взрыв). Также противник сбросил ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
Середино-Будская: армия террористов совершила обстрел с использованием трех FPV дронов (3 взрыва).
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