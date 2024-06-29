Ворог обстріляв Сумську область 14 разів, зафіксовано 94 вибухи
Київ • УНН
Окупанти 14 разів обстріляли 7 населених пунктів Сумської області, внаслідок чого сталося 94 вибухи.
За день загарбники 14 разів обстріляли Сумщину, внаслідок чого було зафіксовано 94 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади
Ситуація в громадах
Краснопільська: росіяни обстріляли з використанням 2 FPV дронів (2 вибухи), нанесли артобстріли (22 вибухів).
Есманьська: окупанти били з артилерії (20 вибухів) та мінометів (16 вибухів).
Хотінська: ворог здійснив пуск ракет типу "НАР з гелікоптера (5 вибухів).
Білопільська: противник вдарив з артилерії (15 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
Великописарівська: загарбники скинули 5 мін на територію громади.
Миропільська: ворожі сили нанесли обстріл БпЛА літакового типу (1 вибух). Також противник скинув ВОГ з БпЛА (1вибух).
Середино-Будська: армія терористів здійснив обстріл з використанням трьох FPV дронів (3 вибухи).
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