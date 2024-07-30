Вражеские войска совершили несколько обстрелов Днепропетровской области, используя артиллерию и дроны-камикадзе. По сообщению председателя ОВА Сергея Лысака, погибших и пострадавших в результате атак нет.
Силы врага несколько раз обстреляли Днепропетровскую область. К счастью, погибших или пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Вечером захватчики снова атаковали Днепропетровщину, осуществив еще 3 обстрела райцентра и используя дроны-камикадзе. К счастью, ночь прошла без вражеских ударов по области.
Однако с утра агрессор возобновил атаки, нанеся удары тяжелой артиллерией по Марганецкой громаде. Сейчас, к счастью, сообщений о погибших или пострадавших нет.
Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджена інфраструктура29 июля 2024, 15:56 • 20300 просмотров