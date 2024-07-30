Силы врага несколько раз обстреляли Днепропетровскую область. К счастью, погибших или пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вечером захватчики снова атаковали Днепропетровщину, осуществив еще 3 обстрела райцентра и используя дроны-камикадзе. К счастью, ночь прошла без вражеских ударов по области.

Однако с утра агрессор возобновил атаки, нанеся удары тяжелой артиллерией по Марганецкой громаде. Сейчас, к счастью, сообщений о погибших или пострадавших нет.

Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджена інфраструктура