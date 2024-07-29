Киев • УНН
Российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Повреждена инфраструктура, хозяйственная постройка и линия электропередач, вспыхнула сухая трава, но люди не пострадали.
В течение суток, 29 июля, российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Применили по Никопольщине почти десяток дронов-камикадзе. Несколько раз ударили из тяжелой артиллерии. Опять в течение дня российские войска терроризировали район
По его словам, Враг атаковал Никополь, Покровскую, Мировскую, Червоногригорьевскую громады.
Загорелась сухая трава. Повреждена инфраструктура. А еще хозяйственная постройка и линия электропередач. Люди не пострадали
Напомним
Войска рф атаковали Днепропетровскую область, используя дроны и артиллерию. Украинские защитники сбили 6 БпЛА и ракету, но было повреждено несколько зданий и вспыхнула сухая трава.