В течение суток, 29 июля, российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Применили по Никопольщине почти десяток дронов-камикадзе. Несколько раз ударили из тяжелой артиллерии. Опять в течение дня российские войска терроризировали район - рассказал Лысак.

По его словам, Враг атаковал Никополь, Покровскую, Мировскую, Червоногригорьевскую громады.

Загорелась сухая трава. Повреждена инфраструктура. А еще хозяйственная постройка и линия электропередач. Люди не пострадали - подытожил глава ОВА.

Напомним

Войска рф атаковали Днепропетровскую область, используя дроны и артиллерию. Украинские защитники сбили 6 БпЛА и ракету, но было повреждено несколько зданий и вспыхнула сухая трава.