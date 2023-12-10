Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту - Сырский
Киев • УНН
российские войска продолжают наступательные действия по всей линии фронта на востоке Украины, в то время как украинские Сухопутные войска обязуются обеспечивать стабильность обороны и безопасность солдат.
Оперативная ситуация на востоке Украины остается сложной. россияне не прекращают ведения наступательных действий по всему фронту, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.
Вместе с командирами, которые держат оборону на Восточном направлении, детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий,
Детали
Также отмечается, что были приняты необходимые решения и меры для обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни наших воинов и рационального использования боеприпасов.
Напомним
На Лимано-Купянском направлении непогода усложнила применение дронов, но и из-за этого этого снизилась активность врага. За прошедшие сутки удалось уничтожить почти 200 оккупантов и 36 единиц вражеской техники.
Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту - Сырский
российские войска продолжают наступательные действия по всей линии фронта на востоке Украины, в то время как украинские Сухопутные войска обязуются обеспечивать стабильность обороны и безопасность солдат.
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