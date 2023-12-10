Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту - Сырский

Оперативная ситуация на востоке Украины остается сложной. россияне не прекращают ведения наступательных действий по всему фронту, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.

Вместе с командирами, которые держат оборону на Восточном направлении, детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий, - сообщил Сырский.

Детали

Также отмечается, что были приняты необходимые решения и меры для обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни наших воинов и рационального использования боеприпасов.

Напомним

На Лимано-Купянском направлении непогода усложнила применение дронов, но и из-за этого этого снизилась активность врага. За прошедшие сутки удалось уничтожить почти 200 оккупантов и 36 единиц вражеской техники.