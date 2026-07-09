Враг нанес удар по Одесской области, возник пожар на предприятии

Враг вечером в четверг, 9 июля, нанес удар по Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.

По его словам, в результате вражеского обстрела произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий Одесской области.

На месте продолжаются работы по ликвидации пожара. К тушению привлечены все необходимые службы, которые продолжают работать над локализацией и устранением последствий вражеской атаки