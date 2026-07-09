Враг нанес удар по Одесской области, возник пожар на предприятии
Киев • УНН
Вечером 9 июля враг обстрелял Одесскую область, вызвав пожар на промышленном предприятии. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Враг вечером в четверг, 9 июля, нанес удар по Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате вражеского обстрела произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий Одесской области.
На месте продолжаются работы по ликвидации пожара. К тушению привлечены все необходимые службы, которые продолжают работать над локализацией и устранением последствий вражеской атаки
Он добавил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Напомним
В результате вражеского удара по Одессе 8 июля погибло четверо человек, еще семеро пострадали.
Спасатели завершили ликвидацию последствий российской атаки на Одесчине, есть пострадавшие07.07.26, 23:45 • 13461 просмотр