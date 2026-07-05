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Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура
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Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Вечером 4 июля российские войска нанесли как минимум пять ударов по Запорожью. Повреждены многоквартирный дом и автостоянка, ранены три человека, среди которых ребенок, пострадала критическая инфраструктура.

Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура

Враг поздно вечером в субботу, 4 июля, нанес по меньшей мере пять ударов по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки повреждены многоквартирный дом и автостоянка.

В результате вражеского удара разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж. Также повреждены окна и припаркованные рядом автомобили

- констатировал Федоров.

Он уточнил, что, предварительно, ранены три человека, среди них — один ребенок.

Позже глава Запорожской ОВА добавил, что в результате вражеской атаки пострадала критическая инфраструктура областного центра.

Напомним

Накануне в Запорожье из-за российских ударов управляемыми авиабомбами пострадали 7 человек, среди которых один ребенок. Взрывной волной разрушено здание памятника архитектуры и повреждены автомобили.

Армия рф атаковала Запорожье: два человека погибли, еще семь - ранены03.07.26, 19:46 • 3440 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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