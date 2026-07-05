Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура
Киев • УНН
Вечером 4 июля российские войска нанесли как минимум пять ударов по Запорожью. Повреждены многоквартирный дом и автостоянка, ранены три человека, среди которых ребенок, пострадала критическая инфраструктура.
Враг поздно вечером в субботу, 4 июля, нанес по меньшей мере пять ударов по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждены многоквартирный дом и автостоянка.
В результате вражеского удара разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж. Также повреждены окна и припаркованные рядом автомобили
Он уточнил, что, предварительно, ранены три человека, среди них — один ребенок.
Позже глава Запорожской ОВА добавил, что в результате вражеской атаки пострадала критическая инфраструктура областного центра.
Напомним
Накануне в Запорожье из-за российских ударов управляемыми авиабомбами пострадали 7 человек, среди которых один ребенок. Взрывной волной разрушено здание памятника архитектуры и повреждены автомобили.
Армия рф атаковала Запорожье: два человека погибли, еще семь - ранены03.07.26, 19:46 • 3440 просмотров