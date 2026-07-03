Армия рф атаковала Запорожье: два человека погибли, еще семь - ранены
Киев • УНН
Российские войска продолжают обстрелы Запорожья. Погибли двое мужчин, ранены семь человек, включая 11-летнего ребенка.
Армия рф продолжает атаковать Запорожье, известно о двух погибших и семи раненых. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
В результате вражеских обстрелов на разных локациях города в целом ранено 7 человек, среди них - 11-летний ребенок. Все находятся под наблюдением медиков
Кроме того, по его словам, в результате атак погибли двое мужчин.
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