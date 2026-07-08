Враг нанес двойной удар по АЗС в Харькове: есть раненый

Вечером 8 июля враг нанес удар по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Шевченковском районе вражеский дрон попал по автозаправке, на месте попадания возник пожар.

На данный момент — один пострадавший, у него осколочное ранение - констатировал Терехов.

Позже он рассказал о повторном попадании на АЗС в Шевченковском районе Харькова.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Шевченковском районе Харькова зафиксировано два "прилета" вражеских БПЛА.

"Один человек пострадал. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Экстренные службы на месте удара", - написал Синегубов.

Напомним

8 июля в Харькове в результате российского ракетного удара по пятиэтажному дому пострадали 42 человека, двое погибших.

россияне сбросили авиабомбу на Харьков 7 июля - есть погибший и раненые