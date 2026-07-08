Враг нанес двойной удар по АЗС в Харькове: есть раненый
Киев • УНН
Вечером 8 июля вражеский дрон попал по автозаправке в Шевченковском районе Харькова. Один человек пострадал от осколочного ранения.
Вечером 8 июля враг нанес удар по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в Шевченковском районе вражеский дрон попал по автозаправке, на месте попадания возник пожар.
На данный момент — один пострадавший, у него осколочное ранение
Позже он рассказал о повторном попадании на АЗС в Шевченковском районе Харькова.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Шевченковском районе Харькова зафиксировано два "прилета" вражеских БПЛА.
"Один человек пострадал. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Экстренные службы на месте удара", - написал Синегубов.
Напомним
8 июля в Харькове в результате российского ракетного удара по пятиэтажному дому пострадали 42 человека, двое погибших.
россияне сбросили авиабомбу на Харьков 7 июля - есть погибший и раненые07.07.26, 15:29 • 2670 просмотров