россияне сбросили авиабомбу на Харьков 7 июля - есть погибший и раненые
Киев • УНН
7 июля российские войска сбросили авиабомбу на Шевченковский район Харькова. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, один человек погиб.
Во вторник, 7 июля, российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на Шевченковский район Харькова, есть пострадавшие и погибший. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи проводят необходимые обследования, оказывают помощь.
Напомним
российские войска непрерывно атакуют газодобывающий объект Группы Нафтогаз в Харьковской области. Сейчас работа объекта остановлена.