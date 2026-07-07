россияне сбросили авиабомбу на Харьков 7 июля - есть погибший и раненые

Во вторник, 7 июля, российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на Шевченковский район Харькова, есть пострадавшие и погибший. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи проводят необходимые обследования, оказывают помощь.

Напомним

российские войска непрерывно атакуют газодобывающий объект Группы Нафтогаз в Харьковской области. Сейчас работа объекта остановлена.