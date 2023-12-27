Враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В целом враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 32 ударных дроны.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении направлении Силы обороны отбили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении направлении наши воины отбили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении направлении Силы обороны отбили 9 атак противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 5 зенитно-ракетных комплексах. Противовоздушной обороной уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательный БпЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 артиллерийские системы и еще 3 другие важные цели противника", - говорится в утренней сводке Генштаба.