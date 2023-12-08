Враг на ВОТ готовится к полному отказу предоставлять медуслуги украинцам без паспортов рф
Киев • УНН
С 1 января россия будет отказывать в медицинских услугах украинцам на оккупированных территориях, которые не имеют российских паспортов.
На временно оккупированных территориях с 1 января враг прекратит предоставлять медицинские услуги украинцам, которые не согласились получать российские паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Так, "пилотный проект" уже стартовал в Старобельске в Луганской области, где украинцам не предоставляют медицинские услуги без красной макулатуры, а в аптеках не выдают лекарства по социальным программам,
Детали
Отмечается, что таким образом враг проводит сознательную политику геноцида с целью уничтожения украинцев как нации на их этнических землях.
Напомним
Из-за больших потерь на южном направлении враг сгоняет на нужды ссс рф бюджетников для принудительной сдачи крови на временно оккупированных территориях.
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Враг на ВОТ готовится к полному отказу предоставлять медуслуги украинцам без паспортов рф
С 1 января россия будет отказывать в медицинских услугах украинцам на оккупированных территориях, которые не имеют российских паспортов.
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