На временно оккупированных территориях с 1 января враг прекратит предоставлять медицинские услуги украинцам, которые не согласились получать российские паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Так, "пилотный проект" уже стартовал в Старобельске в Луганской области, где украинцам не предоставляют медицинские услуги без красной макулатуры, а в аптеках не выдают лекарства по социальным программам, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что таким образом враг проводит сознательную политику геноцида с целью уничтожения украинцев как нации на их этнических землях.

Напомним

Из-за больших потерь на южном направлении враг сгоняет на нужды ссс рф бюджетников для принудительной сдачи крови на временно оккупированных территориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты ограничивают доступ гражданского населения ВОТ к медицинским услугам - Центр нацсопротивления