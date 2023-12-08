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Враг на ВОТ готовится к полному отказу предоставлять медуслуги украинцам без паспортов рф

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 14:43  •  20078 просмотра

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С 1 января россия будет отказывать в медицинских услугах украинцам на оккупированных территориях, которые не имеют российских паспортов.

На временно оккупированных территориях с 1 января враг прекратит предоставлять медицинские услуги украинцам, которые не согласились получать российские паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Так, "пилотный проект" уже стартовал в Старобельске в Луганской области, где украинцам не предоставляют медицинские услуги без красной макулатуры, а в аптеках не выдают лекарства по социальным программам,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что таким образом враг проводит сознательную политику геноцида с целью уничтожения украинцев как нации на их этнических землях. 

Напомним

Из-за больших потерь на южном направлении враг сгоняет на нужды ссс рф бюджетников для принудительной сдачи крови на временно оккупированных территориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты ограничивают доступ гражданского населения ВОТ к медицинским услугам - Центр нацсопротивления

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Общество
Ворог на ТОТ готується до повної відмови надавати медпослуги українцям без паспортів рф
The enemy in the TOT is preparing to completely refuse to provide medical services to Ukrainians without Russian passports
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Враг на ВОТ готовится к полному отказу предоставлять медуслуги украинцам без паспортов рф

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