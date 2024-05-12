Враг атакует: угроза баллистических ракет с востока

Еще один эвакуационный поезд из Донецкой области прибыл на Волынь

На Волынь прибыл еще один эвакуационный поезд из Донецкой области, в котором 24 семьи с 48 людьми, в том числе 16 детьми, и их домашними любимцами - попугаями, котами, кроликом, крысой и собакой.