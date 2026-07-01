Враг атаковал Запорожье - первые подробности

Вечером 1 июля враг атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки повреждены складское помещение и СТО.

К счастью, обошлось без раненых после вражеской атаки на Запорожье - уточнил Федоров.

Тем временем местные паблики сообщают, что россияне нанесли удар по складу компании "Наша Ряба" в Запорожье.

Напомним

30 июня российские войска атаковали Запорожье семью управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибли два человека, 15 получили ранения.

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