Враг атаковал Запорожье - первые подробности
Киев • УНН
Вечером 1 июля враг атаковал Запорожье, повредив складское помещение и СТО. По данным властей, обошлось без пострадавших.
Вечером 1 июля враг атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждены складское помещение и СТО.
К счастью, обошлось без раненых после вражеской атаки на Запорожье
Тем временем местные паблики сообщают, что россияне нанесли удар по складу компании "Наша Ряба" в Запорожье.
Напомним
30 июня российские войска атаковали Запорожье семью управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибли два человека, 15 получили ранения.
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