рф атаковала дроном маршрутку в Запорожье: двое погибших, шестеро раненых
Киев • УНН
Войска рф атаковали беспилотником маршрутное такси в Запорожье. Погибли два человека, пострадали шестеро, среди них один ребенок.
Войска рф ударили дроном по маршрутке в Запорожье, известно о двух погибших и шести пострадавших, в том числе ребенке, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал беспилотником маршрутное такси в одном из районов Запорожья. К сожалению, двое человек погибли.
Пострадали, по его словам, шестеро человек, среди них - ребенок.
Им, указал глава ОВА, оказывают медицинскую помощь.
Дополнение
В течение минувших суток оккупанты, по данным главы ОВА, нанесли 973 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области, 4 человека погибло, еще 28 ранено в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.
Как отметил Федоров, в результате вчерашнего удара управляемыми авиабомбами по Запорожью ранения получили 16 человек, среди которых двое детей - пяти и 16 лет.
Всего в больницах области в настоящее время находятся 70 человек, пострадавших в результате российских обстрелов. 16 пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Врачи круглосуточно борются за их жизни и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.