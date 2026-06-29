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рф атаковала дроном маршрутку в Запорожье: двое погибших, шестеро раненых

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Войска рф атаковали беспилотником маршрутное такси в Запорожье. Погибли два человека, пострадали шестеро, среди них один ребенок.

рф атаковала дроном маршрутку в Запорожье: двое погибших, шестеро раненых
t.me/ivan_fedorov_zp

Войска рф ударили дроном по маршрутке в Запорожье, известно о двух погибших и шести пострадавших, в том числе ребенке, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.

Враг атаковал беспилотником маршрутное такси в одном из районов Запорожья. К сожалению, двое человек погибли.

- написал Федоров.

Пострадали, по его словам, шестеро человек, среди них - ребенок. 

Им, указал глава ОВА, оказывают медицинскую помощь.

Дополнение

В течение минувших суток оккупанты, по данным главы ОВА, нанесли 973 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области, 4 человека погибло, еще 28 ранено в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.

Как отметил Федоров, в результате вчерашнего удара управляемыми авиабомбами по Запорожью ранения получили 16 человек, среди которых двое детей - пяти и 16 лет. 

Всего в больницах области в настоящее время находятся 70 человек, пострадавших в результате российских обстрелов. 16 пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Врачи круглосуточно борются за их жизни и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Юлия Шрамко

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