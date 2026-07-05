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Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля

Киев • УНН

 • 1584 просмотра

Враг утром 5 июля атаковал предприятие в Днепре. Информация о пострадавших уточняется.

Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля

Враг утром 5 июля атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг нанес удар по предприятию.

Информация о пострадавших уточняется

- написал Ганжа.

Напомним

Накануне враг атаковал шахтоуправление ДТЭК в Днепропетровской области, один работник погиб, пятеро получили ранения.

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Вадим Хлюдзинский

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