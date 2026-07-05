Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля
Киев • УНН
Враг утром 5 июля атаковал предприятие в Днепре. Информация о пострадавших уточняется.
Враг утром 5 июля атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, враг нанес удар по предприятию.
Информация о пострадавших уточняется
Напомним
Накануне враг атаковал шахтоуправление ДТЭК в Днепропетровской области, один работник погиб, пятеро получили ранения.
Ракетный удар рф по Днепру унес жизни уже 7 человек30.06.26, 09:00 • 4857 просмотров