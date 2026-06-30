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Ракетный удар рф по Днепру унес жизни уже 7 человек

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

В больнице скончался 59-летний мужчина, раненый во время атаки на Днепр. Всего погибло семеро человек, 16 пострадавших остаются в больницах.

Ракетный удар рф по Днепру унес жизни уже 7 человек

Число погибших в результате ракетного удара рф по Днепру 29 июня возросло до семи, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Утром в больнице скончался 59-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время вражеской атаки на Днепр накануне. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти его не удалось. Этот ракетный удар унес жизни семи человек – шестерых мужчин и одной женщины

- написал Ганжа.

По его данным, 16 пострадавших горожан остаются в медучреждениях. Из них семеро – в тяжелом состоянии.

С вечера накануне, по его словам, более 10 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, трое человек получили ранения: 

  • на Никопольщине под ударом были райцентр, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Повреждены предприятие, торговый павильон, многоквартирный и частный дома, автомобили. Пострадали двое мужчин 43 и 65 лет. Оба в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести;
    • в Днепровском районе противник бил по Николаевской громаде. Загорелся склад с зерном. Ранена 56-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести;
      • в Каменском районе россияне целились по Криничанской громаде;
        • на Синельниковщине враг нанес удар по Новопавловской и Богиновской общинам. Уничтожен трактор, поврежден частный дом.

          Количество пострадавших от ударов рф в Днепре, Запорожье и Харькове возросло29.06.26, 17:05 • 4016 просмотров

          Юлия Шрамко

          Война в Украине