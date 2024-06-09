Враг атаковал Донетчину авиабомбами и из "Ураганов": один погибший, двое раненых

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области, в частности сбросили авиабомбы на Нью-Йорк и Нелиповцы. В результате атак рф за сутки один человек погиб, еще два получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным полиции региона, в течение суток российские войска совершили 2219 обстрелов Донецкой области.

Под ударом находились 11 населенных пунктов: города Курахово, Покровск, Северск, поселки Гродовка, Нелиповка, Нью-Йорк, Северное, села Бересток, Дальнее, Дружба, Николаевка.

Разрушениям подверглись 30 гражданских объектов, из них 19 жилых домов.

Из-за обстрелов РФ Харьковщины один человек погиб, четверо травмировались. Повреждена амбулатория и школа

На Нью-Йорк оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-250" - убили гражданское лицо, повредили три частных дома.

В результате артиллерийских обстрелов ранены два мирных жителя-в Николаевке и Северном.

Авиаудар бомбой "КАБ-250" россияне нанесли по Нелиповке, повредили 4 дома и автомобиль.

Бересток враг атаковал из РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами – повреждены 4 дома, критическая инфраструктура.

Эвакуированы еще 67 человек, из них 8 детей. С начала обязательной эвакуации – 169 168 человек, среди них 20 044 - дети, 7 074-люди с инвалидностью.