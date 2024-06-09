Из-за обстрелов РФ Харьковщины один человек погиб, четверо травмировались. Повреждена амбулатория и школа

В Харьковские области в результате обстрелов за сутки погиб один человек и еще четыре человека получили ранения. Разрушена школа, повреждено здание амбулатории, магазин и котельная. Об этом в воскресенье сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По данным Синегубова, в ночь на 9 июня россияне обстреляли поселок Боровая Изюмского района, в результате чего пострадал мужчина.

За прошедшие сутки, 8 июня, армия рф обстреляла:

18.00 с. Двуречанское Купянский район. В результате вражеского обстрела пострадала женщина.

16:33 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Новая Казачья, в результате обстрела горели дом и гараж.



15:58 Чугуевский р-н, Стросалтовская ТГ, с. Хотимля, учебное заведение. В результате обстрела разрушено здание школы, повреждены магазин, здание поселкового совета, два частных дома. Погиб мужчина. Ранены две женщины.



11:00 г. Купянск, частное предприятие. В результате обстрела горела крыша котельной.



09:21 Харьковский район, Циркуновская громада, с. Русские Тишки. В результате вражеского артобстрела повреждены окна, кровля и фасад здания амбулатории.



Дополнение

Как рассказал Синегубов,на Харьковском направлении с начала суток отражены четыре атаки противника в районах Липцев, глубокого и Волчанска.

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