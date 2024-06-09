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Через обстріли рф Харківщини одна людина загинула, четверо травмувались. Пошкоджена амбулаторія та школа

Через обстріли рф Харківщини одна людина загинула, четверо травмувались. Пошкоджена амбулаторія та школа

Київ • УНН

 • 22772 перегляди

Одна людина загинула і четверо отримали поранення в результаті російського обстрілу в Харківській області, в результаті якого були пошкоджені школа, амбулаторія, магазин і котельня.

У Харківські області внаслідок обстрілів за добу загинув один чоловік та ще четверо людей отримали поранення. Зруйнована школа, пошкоджена будівля амбулаторії, магазин та котельня. Про це у неділю повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За даними Синєгубова, у ніч на 9 червня росіяни обстріляли селище Борова Ізюмського району, унаслідок чого постраждав чоловік.

 Минулої доби, 8 червня, армія рф обстріляла:

  • 18.00 с. Дворічанське Куп’янський район. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка.
  • 16:33 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Нова Казача, внаслідок обстріл горіли будинок та гараж.
  •   15:58 Чугуївський р-н, Стросалтівська ТГ, с. Хотімля, навчальний заклад. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватних будинки. Загинув чоловік. Поранені дві жінки.
  • 11:00 м. Куп’янськ, приватне підприємство. Внаслідок обстрілу горів дах котельні.
  • 09:21 Харківський район, Циркунівська громада, с. Руські Тишки. Унаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено вікна, покрівлю та фасад будівлі амбулаторії.

Доповнення

Як розповів Синєгубов, на Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців,Глибокого та Вовчанська.

Війська РФ атакували Покровську громаду Нікопольщини09.06.24, 08:00 • 24184 перегляди

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