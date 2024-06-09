Війська РФ атакували Покровську громаду Нікопольщини
Київ • УНН
Російські війська атакували населений пункт Покровська Нікопольського району за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, завдавши шкоди інфраструктурі та приватній власності.
Ввечері війська РФ атакували Покровську громаду Нікопольщини. Вранці 9 червня поцілили дронами-камікадзе та обстрілювали з артилерії Нікополь та Мирівську громаду. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За його даними, пошкоджені комунальне підприємство, пʼять приватних будинків, гараж, лінія електропередачі. Наслідки ще уточнюють.
Загиблих і поранених немає.
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, повідомлень щодо жертв немає31.05.24, 07:40 • 28032 перегляди