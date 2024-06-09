Ворог атакував Донеччину авіабомбами та із "Ураганів": один загиблий, двоє поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 11 населених пунктів в Донецькій області, в результаті чого один мирний житель загинув і двоє інших отримали поранення, а також були пошкоджені житлові будівлі та інфраструктура.
Російські війська минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, зокрема скинули авіабомби на Нью-Йорк та Неліпівці. Внаслідок атак рф за добу одна людина загинула, ще дві зазнали поранень. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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За даними поліції регіону, протягом доби російські війська здійснили 2219 обстрілів Донецької області.
Під ударом перебували 11 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, селища Гродівка, Неліпівка, Нью-Йорк, Північне, села Бересток, Дальнє, Дружба, Миколаївка.
Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків.
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