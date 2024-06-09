Ворог атакував Донеччину авіабомбами та із "Ураганів": один загиблий, двоє поранених

ukenru
10:47 • 26733 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 43434 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 45893 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61906 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76528 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114536 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137729 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139779 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246713 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171320 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54905 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 39155 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

07:19 • 20015 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 42313 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 30504 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246713 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365013 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379888 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295028 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367833 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62118 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78632 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89840 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171741 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174313 перегляди
Актуальне
Ворог атакував Донеччину авіабомбами та із "Ураганів": один загиблий, двоє поранених

Ворог атакував Донеччину авіабомбами та із "Ураганів": один загиблий, двоє поранених

Київ • УНН

 • 23267 перегляди

Російські війська обстріляли 11 населених пунктів в Донецькій області, в результаті чого один мирний житель загинув і двоє інших отримали поранення, а також були пошкоджені житлові будівлі та інфраструктура.

Російські війська минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, зокрема скинули авіабомби на Нью-Йорк та Неліпівці. Внаслідок атак рф за добу одна людина загинула, ще дві зазнали поранень. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі

За даними поліції регіону, протягом доби російські війська здійснили 2219 обстрілів Донецької області. 

Під ударом перебували 11 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, селища Гродівка, Неліпівка, Нью-Йорк, Північне, села Бересток, Дальнє, Дружба, Миколаївка.

Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків.

Через обстріли рф Харківщини одна людина загинула, четверо травмувались. Пошкоджена амбулаторія та школа09.06.24, 09:25 • 22772 перегляди

На Нью-Йорк окупанти скинули авіабомбу "КАБ-250" - вбили цивільну особу, пошкодили три приватних оселі.

Внаслідок артилерійських обстрілів поранено двох мирних жителів – у Миколаївці та Північному.

Авіаудар бомбою "КАБ-250" росіяни завдали по Неліпівці, пошкодили 4 домівки та автомобіль.

Бересток ворог атакував з РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами – пошкоджено 4 будинки, критичну інфраструктуру.

Евакуйовано ще 67 людей, з них 8 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 169 168 осіб, серед них 20 044 – діти, 7 074 - люди з інвалідністю.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
kurakhoveКурахове
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83