Врачи, которые работали в МСЭК, не смогут работать в новообразованных командах оценки повседневного функционирования - нардеп
Киев • УНН
За нарушение этого запрета руководители учреждений будут нести серьезную ответственность.
Врачи, которые работали в медико-социальных экспертных комиссиях, особенно на руководящих должностях, не смогут права работать в новосозданных экспертных комиссиях по оценке повседневного функционирования человека. Об этом заявил нардеп, председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телемарафона, передает УНН.
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Детали
«Во-первых, если человек работал в МСЭК, то это же должен был быть человек очень опытный. У нас не хватает врачей, и опытный врач всегда найдет себе работу. Но это точно врачи, которые работали в МСЭК, особенно на руководящих должностях, они точно не имеют права работать во вновь созданных комиссиях», - сказал Радуцкий.
Он подчеркнул, что решение о запрете работать врачам в новосозданных комиссиях закреплено законодательно, и если таких врачей будут выявлять в новых комиссиях, то «это будет очень серьезная ответственность руководителя учреждения, где образована такая комиссия».
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Напомним,
С 1 января 2025 года заработала новая система оценки повседневного функционирования, которую будут проводить экспертные команды практикующих врачей, а устаревшая система медико-социальной экспертизы ликвидирована.
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