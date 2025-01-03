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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Врачи, которые работали в МСЭК, не смогут работать в новообразованных командах оценки повседневного функционирования - нардеп

Врачи, которые работали в МСЭК, не смогут работать в новообразованных командах оценки повседневного функционирования - нардеп

Киев  •  УНН

 • 5129 просмотра

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За нарушение этого запрета руководители учреждений будут нести серьезную ответственность.

Врачи, которые работали в медико-социальных экспертных комиссиях, особенно на руководящих должностях, не смогут права работать в новосозданных экспертных комиссиях по оценке повседневного функционирования человека. Об этом заявил нардеп, председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Более 40 тысяч дел, рассмотрение которых задержали в МСЭК, уже передали экспертным командам - Шмыгаль2 янв. 2025, 12:55 • 23958 просмотров

Детали

«Во-первых, если человек работал в МСЭК, то это же должен был быть человек очень опытный. У нас не хватает врачей, и опытный врач всегда найдет себе работу. Но это точно врачи, которые работали в МСЭК, особенно на руководящих должностях, они точно не имеют права работать во вновь созданных комиссиях», - сказал Радуцкий.

Он подчеркнул, что решение о запрете работать врачам в новосозданных комиссиях закреплено законодательно, и если таких врачей будут выявлять в новых комиссиях, то «это будет очень серьезная ответственность руководителя учреждения, где образована такая комиссия».

В 2025 году людей с инвалидностью будут мобилизовать из-за ликвидации МСЭКов? В Минздраве развенчали фейки26 дек. 2024, 19:11 • 22324 просмотра

Напомним,

С 1 января 2025 года заработала новая система оценки повседневного функционирования, которую будут проводить экспертные команды практикующих врачей, а устаревшая система медико-социальной экспертизы ликвидирована.

Минздрав внедряет новую систему оценивания вместо МСЭК: что ждет украинцев31 дек. 2024, 14:36 • 21310 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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