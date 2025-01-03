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Лікарі, які працювали в МСЕК, не зможуть працювати в новоутворених командах оцінювання повсякденного функціонування - нардеп

Лікарі, які працювали в МСЕК, не зможуть працювати в новоутворених командах оцінювання повсякденного функціонування - нардеп

Київ • УНН

 • 26547 перегляди

За порушення цієї заборони керівники закладів нестимуть серйозну відповідальність.

Лікарі, які працювали в медико-соціальних експертних комісіях, а особливо на керівних посадах, не зможуть права працювати в новостворених експертних комісіях з оцінювання повсякденного функціонування особи. Про це заявив нардеп, голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Деталі

"По-перше, якщо людина працювала в МСЕК, то це ж мала бути людина дуже досвідчена. У нас не вистачає лікарів, і досвідчений лікар завжди знайде собі роботу. Але це точно лікарі, які працювали в МСЕК, особливо на керівних посадах, вони точно не мають права працювати в новостворених комісіях", - сказав Радуцький.

Він наголосив, що рішення про заборону працювати лікарям в новостворених комісіях закріплено законодавчо, і якщо таких лікарів виявлятимуть в нових комісіях, то "це буде дуже серйозна відповідальність керівника закладу, де утворена така комісія".

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Нагадаємо

З 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку будуть проводити експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи ліквідована.

МОЗ впроваджує нову систему оцінювання замість МСЕК: що чекає українців31.12.24, 16:36 • 22735 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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