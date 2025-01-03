Лікарі, які працювали в МСЕК, не зможуть працювати в новоутворених командах оцінювання повсякденного функціонування - нардеп
Київ • УНН
За порушення цієї заборони керівники закладів нестимуть серйозну відповідальність.
Лікарі, які працювали в медико-соціальних експертних комісіях, а особливо на керівних посадах, не зможуть права працювати в новостворених експертних комісіях з оцінювання повсякденного функціонування особи. Про це заявив нардеп, голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"По-перше, якщо людина працювала в МСЕК, то це ж мала бути людина дуже досвідчена. У нас не вистачає лікарів, і досвідчений лікар завжди знайде собі роботу. Але це точно лікарі, які працювали в МСЕК, особливо на керівних посадах, вони точно не мають права працювати в новостворених комісіях", - сказав Радуцький.
Він наголосив, що рішення про заборону працювати лікарям в новостворених комісіях закріплено законодавчо, і якщо таких лікарів виявлятимуть в нових комісіях, то "це буде дуже серйозна відповідальність керівника закладу, де утворена така комісія".
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