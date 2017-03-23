ВР освободила большинство военных от обязанности подавать е-декларации

Изменения к электронному декларированию предложено в связи со сложностями, которые испытывают рядовые военные, сержанты, старшины и младшие офицеры в зоне боевых действий, в процессе подачи электронной декларации.

При этом Верховная Рада обязала подавать данные об имуществе и доходах физические лица, получающие средства и/или имущество на антикоррупционную деятельность, в частности, руководители соответствующих общественных организаций, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности, однако из окончательного списка лиц, которые должны подавать декларации было вычеркнуто журналистов.

Напомним, Рада обязала руководителей общественных объединений подавать е-декларации.