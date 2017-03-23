ВР звільнила більшість військових від обов'язку подавати е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада України звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати електронні декларації. Парламентарі підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Зміни до електронного декларування запропоновано у зв'язку зі складнощами, які відчувають пересічні військові, сержанти, старшини і молодші офіцери в зоні бойових дій, в процесі подачі е-декларацій.
При цьому Верховна Рада зобов'язала подавати дані про майно і доходи фізичні особи, які отримують кошти і/або майно на антикорупційну діяльність, зокрема, керівники відповідних громадських організацій, членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади, однак з остаточного списку осіб, які повинні подавати декларації було викреслено журналістів.
Нагадаємо, Рада зобов’язала керівників громадських об'єднань подавати е-декларації.