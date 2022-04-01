ВР определила дополнительные основания для увольнения с военной службы

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 8012 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 25382 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 52350 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 161751 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 94962 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 125478 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 156114 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 163878 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 364164 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139544 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 85663 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 75803 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 28493 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 73189 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 53595 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в НКЦБФР

12:27 • 2218 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 25367 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 161735 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 364160 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 362836 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 22935 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 28498 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 101746 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 133790 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 152914 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

ВР определила дополнительные основания для увольнения с военной службы

Киев • УНН

 • 123803 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект № 7209, который позволит увольняться с военной службы во время военного положения определенным категориям военнообязанных. В частности, дополнительными причинами для увольнения являются беременность, отпуск по уходу за ребенком и самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на партию "Слуги народа".

ВР определила дополнительные основания для увольнения с военной службы

Цитата

"Народные депутаты приняли законопроект № 7209, который позволит увольняться с военной службы во время военного положения определенным категориям военнообязанных", - говорится в сообщении.

Детали

Народный депутат от фракции “Слуга Народа”, председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич напомнил, что нардепы приняли закон, который упрощает освобождение от военной службы людей с инвалидностью и тех, кто ухаживает за больными детьми или лицами с инвалидностью.

"Но он не учитывает все категории украинцев, которые по определенным причинам не могут служить в связи с мобилизацией. И сейчас мы четко определили, кого нельзя мобилизовать", - пояснил Завитневич.

Отмечается, что проект закона устанавливает такие дополнительные причины освобождения от военной службы:

  • беременность,
  • отпуск для ухода за ребенком,
  • самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка,
  • увольнения одного из супругов, если оба супруга проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка.

Также законопорект предусматривает право на отсрочку от призыва по мобилизации и на срочную службу тем, кто имеет несовершеннолетнего ребенка, а муж или жена проходит военную службу.

Дополнение

В ВСУ заявили, что неподготовленных бойцов не отправят на передовую.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33