ВР определила дополнительные основания для увольнения с военной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект № 7209, который позволит увольняться с военной службы во время военного положения определенным категориям военнообязанных. В частности, дополнительными причинами для увольнения являются беременность, отпуск по уходу за ребенком и самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на партию "Слуги народа".
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"Народные депутаты приняли законопроект № 7209, который позволит увольняться с военной службы во время военного положения определенным категориям военнообязанных", - говорится в сообщении.
Детали
Народный депутат от фракции “Слуга Народа”, председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич напомнил, что нардепы приняли закон, который упрощает освобождение от военной службы людей с инвалидностью и тех, кто ухаживает за больными детьми или лицами с инвалидностью.
"Но он не учитывает все категории украинцев, которые по определенным причинам не могут служить в связи с мобилизацией. И сейчас мы четко определили, кого нельзя мобилизовать", - пояснил Завитневич.
Отмечается, что проект закона устанавливает такие дополнительные причины освобождения от военной службы:
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- беременность,
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- отпуск для ухода за ребенком,
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- самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка,
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- увольнения одного из супругов, если оба супруга проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка.
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Также законопорект предусматривает право на отсрочку от призыва по мобилизации и на срочную службу тем, кто имеет несовершеннолетнего ребенка, а муж или жена проходит военную службу.
Дополнение
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