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ВР визначила додаткові підстави для звільнення з військової служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7209, який дозволить звільнятися з військової служби під час воєнного стану певним категоріям військовозобов’язаних. Зокрема, додатковими причинами для звільнення є вагітність, відпустка для догляду за дитиною та самостійне виховання неповнолітньої дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на партію "Слуги народу".

ВР визначила додаткові підстави для звільнення з військової служби

Цитата

"Народні депутати ухвалили законопроєкт № 7209, який дозволить звільнятися з військової служби під час воєнного стану певним категоріям військовозобов’язаних", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Народний депутат від фракції “Слуга Народу”, голова Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич нагадав, що нардепи вже ухвалили закон, який спрощує звільнення від військової служби людей з інвалідністю та тих, хто доглядає за хворими дітьми чи особами з інвалідністю.

"Але він не враховує всі категорії українців, які через певні причини не можуть служити у зв’язку з мобілізацією. І зараз ми чітко визначили, кого не можна мобілізувати”, – пояснив Завітневич.

Зазначається, що проект закону встановлює такі додаткові причини звільнення від військової служби:

  • вагітність;
  • відпустка для догляду за дитиною;
  • самостійне виховання неповнолітньої дитини;
  • звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину.

Також законопорєкт передбачає право на відстрочку від призову за мобілізацією та на строкову службу тим, хто має неповнолітню дитину, а чоловік чи дружина проходить військову службу.

Доповнення

У ЗСУ заявили, що непідготовлених бійців не відправлять на передову.

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