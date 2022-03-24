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ВР упростила ВНО и отменила ГИА в 2022 году

Киев • УНН

 • 203611 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада упростила ВНО, единый вступительный экзамен и единое профессиональное вступительное испытание в 2022 году, а также отменила государственную итоговую аттестацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на партию "Слуги народа".

Соответствующий законопроект №7132 принят на заседании 24 марта.

ВР упростила ВНО и отменила ГИА в 2022 году

Детали

Согласно законопроекту:

• выпускников 2021-2022 учебного года освобождают от государственной итоговой аттестации;

• поступление в учреждения высшего образования в этом году пройдет по упрощенному механизму без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

"Председатель подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от "Слуги Народа" Юлия Гришина объяснила, что решение об упрощении ВНО в 2022 году является вынужденным, ведь сейчас нет возможности обеспечить надлежащую подготовку всех без исключения абитуриентов к тестированию", - говорится в сообщении.

Гришина отметила, что гражданская инфраструктура, особенно учебные заведения, находятся под постоянной угрозой ударов со стороны войск страны-агрессора. Проведение ГИА, ВНО и других испытаний лишний раз подвергнет молодежь опасности.

"Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре, над которой сейчас работают представители Комитета по вопросам образования и науки вместе с Министерством образования и науки. Это будет простой, понятный, а главное - прозрачный механизм поступления. Наша главная задача - сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитурентам четкий план действий", - подчеркнула депутат.

Гришина также отметила, что поступление в вузы упростили лишь на 2022 год, это вынужденное одноразовое решение в условиях войны. Поэтому ни о каком устранении предохранителей для непрозрачного и нечестного поступления в учреждения высшего образования речь не идет.

Дополнение

Ранее сообщалось, что из-за нападения россии в Укаине в этом году отменили проведение пробного внешнего независимого оценивания по всем предметам.

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