В Україні скасували пробне ЗНО-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Через напад Росії в Укаїні цього року скасували проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти, інформує УНН.
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"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури цього року мало відбутися 19 березня.
З історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов — 26 березня.