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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5079 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні скасували пробне ЗНО-2022

В Україні скасували пробне ЗНО-2022

Київ • УНН

 • 109553 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Через напад Росії в Укаїні цього року скасували проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти, інформує УНН.

Деталі

"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури цього року мало відбутися 19 березня.

З історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов — 26 березня.

Українські Національні Новини

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