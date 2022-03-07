В Украине отменили пробное ВНО-2022

Детали

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут происходить, а будут проводиться позже, или вообще будут отменены", — говорится в сообщении.

Напомним

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку, украинскому языку и литературе в этом году должно было состояться 19 марта.

По истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам — 26 марта.