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15 марта, 19:03 • 79582 просмотра

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15 марта, 13:44 • 119976 просмотра

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В Украине отменили пробное ВНО-2022

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Из-за нападения России в Украине в этом году отменили проведение пробного внешнего независимого оценивания по всем предметам. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования, информирует УНН.

Детали

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут происходить, а будут проводиться позже, или вообще будут отменены", — говорится в сообщении.

Напомним

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку, украинскому языку и литературе в этом году должно было состояться 19 марта.

По истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам — 26 марта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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