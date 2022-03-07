В Украине отменили пробное ВНО-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Из-за нападения России в Украине в этом году отменили проведение пробного внешнего независимого оценивания по всем предметам. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования, информирует УНН.
Детали
"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут происходить, а будут проводиться позже, или вообще будут отменены", — говорится в сообщении.
Напомним
Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку, украинскому языку и литературе в этом году должно было состояться 19 марта.
По истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам — 26 марта.