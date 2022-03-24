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ВР спростила ЗНО та скасувала ДПА у 2022 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада спростила ЗНО, єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування у 2022 році, а також скасувала державну підсумкову атестацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на партію "Слуги народу".

Відповідний законопроект №7132 ухвалено на засіданні 24 березня.

ВР спростила ЗНО та скасувала ДПА у 2022 році

Деталі

Згідно із законопроектом:

• випускників 2021-2022 навчального року звільняють від державної підсумкової атестації;

• вступ до закладів вищої освіти цього року відбудеться за спрощеним механізмом без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

"Голова підкомітету з питань вищої освіти, народна депутатка від "Слуги Народу" Юлія Гришина пояснила, що рішення про спрощення ЗНО у 2022 році є вимушеним, адже зараз немає можливості забезпечити належну підготовку всіх без виключення абітурієнтів до тестування", - ідеться в повідомленні.

Гришина зазначила, що цивільна інфраструктура, особливо навчальні заклади, перебувають під постійною загрозою ударів з боку військ країни-агресора. Проведення ДПА, ЗНО та інших випробувань зайвий раз наражатиме молодь на небезпеку.

"Вступна кампанія до українських вишів цього року не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники Комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне – прозорий механізм вступу. Наше головне завдання – зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурєнтам чіткий план дій", – наголосила депутатка.

Гришина також зазначила, що вступ до вишів спрощено лише на 2022 рік, це вимушене одноразове рішення в умовах війни. Тому про жодне усуненння запобіжників для непрозорого й нечесного вступу до закладів вищої освіти не йдеться.

Доповнення

Раніше повідомляли, що через напад росії в Укаїні цього року скасували проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів.

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