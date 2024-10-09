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ВР рассмотрит сегодня законопроект об увеличении налогов: нардеп рассказал, когда планируется финальное голосование

ВР рассмотрит сегодня законопроект об увеличении налогов: нардеп рассказал, когда планируется финальное голосование

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 07:18  •  3368 просмотра

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ВР сегодня начнет рассмотрение законопроекта об увеличении налогов во втором чтении. Финальное голосование запланировано на четверг утром, документ предусматривает повышение военного сбора и налога на прибыль банков.

Народные депутаты на сегодняшнем заседании Верховной Рады начнут рассмотрение во втором чтении  законопроекта о повышении налогов. Уже в четверг утром планируется финальное голосование за документ, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Сегодня где-то во второй половине дня Парламент начнет рассмотрение во втором чтении историческое увеличение налогов 11416д.... За остаток дня пройдут все отклоненные из 1300+ правок. Затем будет сделан перерыв и уже в четверг утром планируется финальное голосование

- написал Железняк.

Также он указал, что текст документа пока никто пересматривать не собирается.

Дополнение

Документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%,  а также повышение налога на прибыль банков до 50%. 

Основные положения документа:

  • внедрение ВС для ФЛП;
  • увеличение МПЗ для земель;
  • 25% ПП для финкомпаний;
  • освобождение кэшбэка от налогообложения;
  • переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
  • увеличение ренты на добычу щебня. 

А вот отсрочить на 1 ноября или частично заменить на повышение НДС, по словам Железняка, правительство отказалось.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина