ВР рассмотрит сегодня законопроект об увеличении налогов: нардеп рассказал, когда планируется финальное голосование
Киев • УНН
ВР сегодня начнет рассмотрение законопроекта об увеличении налогов во втором чтении. Финальное голосование запланировано на четверг утром, документ предусматривает повышение военного сбора и налога на прибыль банков.
Народные депутаты на сегодняшнем заседании Верховной Рады начнут рассмотрение во втором чтении законопроекта о повышении налогов. Уже в четверг утром планируется финальное голосование за документ, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Сегодня где-то во второй половине дня Парламент начнет рассмотрение во втором чтении историческое увеличение налогов 11416д.... За остаток дня пройдут все отклоненные из 1300+ правок. Затем будет сделан перерыв и уже в четверг утром планируется финальное голосование
Также он указал, что текст документа пока никто пересматривать не собирается.
Дополнение
Документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.
Основные положения документа:
- внедрение ВС для ФЛП;
- увеличение МПЗ для земель;
- 25% ПП для финкомпаний;
- освобождение кэшбэка от налогообложения;
- переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
- увеличение ренты на добычу щебня.
А вот отсрочить на 1 ноября или частично заменить на повышение НДС, по словам Железняка, правительство отказалось.