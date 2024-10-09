ВР розгляне сьогодні законопроєкт про збільшення податків: нардеп розповів, коли планується фінальне голосування
Київ • УНН
ВР сьогодні розпочне розгляд законопроєкту про збільшення податків у другому читанні. Фінальне голосування заплановане на четвер зранку, документ передбачає підвищення військового збору та податку на прибуток банків.
Народні депутати на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради розпочнуть розгляд у другому читанні законопроєкту про підвищення податків. Вже у четвер зранку планується фінальне голосування за документ, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Сьогодні десь у другій половині дня Парламент розпочне розгляд у другому читанні історичне збільшення податків 11416д…. За залишок дня пройдуть всі відхилені з 1300+ правок. Потім буде зроблена перерва і вже у четвер зранку планується фінальне голосування
Також він вказав, що текст документа поки ніхто переглядати не збирається.
Доповнення
Документ пропонує збільшення військового збору з 1,5% до 5%, а також підвищення податку на прибуток банків до 50%.
Основні положення документа:
- впровадження ВЗ для ФОПів;
- збільшення МПЗ для земель;
- 25% ПП для фінкомпаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність по ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебеню.
А ось відтермінувати на 1 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ, за словами Железняка, уряд відмовився.