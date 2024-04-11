ВР приняла законопроект о мобилизации

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации №10449, передает УНН.

Детали

За проголосовало 283 народных депутата.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что законопроект принят в редакции комитета по нацбезопасности.

"Все учтеная 31 правка набрали голоса в подтверждение. Без интриги кроме правки о демобилизации (там 227)", - написал нардеп в соцсетях.

Также он сообщил, как голосовали фракции:

· Слуга народа - 192

· ЕС - 0

· Батькивщина - 2

· Платформа за жизнь и мир - 18

· Голос - 16

· Восстановление - 16

· За будущее - 12

· Доверие - 15

· Внефракционные - 12

Перед этим ВР убрала из законопроекта положение о демобилизации.

Дополнение

9 апреля комитет по национальной безопасности и обороне подготовил окончательную версию законопроекта о мобилизации без положений о ротации и демобилизации, включая ограничения на консульские услуги и управление автомобилем для мужчин в возрасте 18-60 лет без военного билета, компенсации для военнослужащих, а также повышенные выплаты для участников боевых действий.

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что на разработку отдельного законопроекта о демобилизации военнослужащих заложено до восьми месяцев, согласно поручению комитета ВР по вопросам национальной безопасности. Работа над законопроектом будет выполняться во взаимодействии Министерства обороны и Генерального штаба, так как Генштаб владеет полной картиной, ситуацией и перспективами.