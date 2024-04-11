ВР приняла законопроект о мобилизации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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verkhovna-radaВерховная Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  24914 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  129922 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  115971 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  93183 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115475 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115460 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114454 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108199 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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Европарламент оштрафовал латвийскую евродепутатку, которую уличили в шпионаже в пользу рф

Европейский парламент ввел санкции, включая штраф и запрет на выполнение определенных функций, против латвийского евродепутата Татьяны Жданок за нарушение кодекса поведения после того, как ее уличили в шпионаже в пользу россии.

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Европарламент оштрафовал латвийскую евродепутатку, которую уличили в шпионаже в пользу рф

Lufthansa приостанавливает свои рейсы в Тегеран "из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке"

Авиакомпания "Lufthansa" приостанавливает полеты в Тегеран до 11 апреля в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

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Lufthansa приостанавливает свои рейсы в Тегеран "из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке"

В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в беларусь

Министерство иностранных дел Британии предостерегло своих граждан от поездок в беларусь, причиной называют возможное начало войны в стране.

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В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в беларусь

Над Львовской областью сбили 7 дронов и 6 крылатых ракет во время ночной атаки рф - ОВА

Прошлой ночью украинская противовоздушная оборона сбила 7 вражеских беспилотников и 6 крылатых ракет над Львовской областью, сообщается о нескольких попаданиях, но без жертв.

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Над Львовской областью сбили 7 дронов и 6 крылатых ракет во время ночной атаки рф - ОВА

В россии заявляют об атаке дронов на горно-обогатительный комбинат в курской области

Горно-обогатительный комбинат в железногорске курской области россии ночью подвергся атаке беспилотников.

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В россии заявляют об атаке дронов на горно-обогатительный комбинат в курской области

В Житомирской области ночью отражали атаку рф, пострадавших при падении обломков нет - ОВА

Во время ночной атаки над Житомирской областью уничтожили несколько вражеских воздушных целей, потерь не зафиксировано.

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В Житомирской области ночью отражали атаку рф, пострадавших при падении обломков нет - ОВА

В течение двух лет в Украине погибли 542 ребенка от рук российских оккупантов

542 ребенка погибли и более 1289 получили ранения в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии в Украине с февраля 2022 года.

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В течение двух лет в Украине погибли 542 ребенка от рук российских оккупантов