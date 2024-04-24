ВР приняла за основу законопроект о создании "клуба белого бизнеса"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11084, которым предусмотрено создание "клуба белого бизнеса", для которого упростят отношения с налоговой, передает УНН.

Детали

Законопроект, по данным депутатского корпуса, за основу поддержали 270 нардепов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, он предлагает, в частности:

- введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

- ведение Перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении в него налогоплательщик будет получать через электронный кабинет;

Также предполагается, что налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать, в частности, следующие преимущества:

- мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов;

- сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения - 5 календарных дней;

- индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

- за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в частности с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

Уголовные дела против бизнеса: почему Налоговая может проиграть в судах до 90% дел

Напомним

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук раскритиковал инициированный Гетманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса", заявив, что он создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.

Кроме того, член налогового комитета Рады Нина Южанина отметила, что Гетманцев своим законопроектом о "клубе белого бизнеса" хочет под видом налоговых нянь узаконить право налоговой признавать налогоплательщика рисковым для остановки регистрации налоговых накладных. По ее словам, Гетманцев обманул соавторов законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле документ предусматривает преференции для избранных.

По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, законодательная инициатива главы налогового комитета Рады нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.