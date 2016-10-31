ВР может во вторник отменить повышение зарплаты депутатам (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник может рассмотреть проект постановления об отмене норм о повышении зарплаты депутатам. Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
По его словам, принятие соответствующего проекта постановления поддержано большинством руководителей фракций.
"Я надеюсь, что мы сможем рассмотреть в 12:00 этот проект постановления об изъятии 3 и 4 пункта постановления (о принятии в первом чтении проекта бюджета 2017 - ред.), касающихся оплаты труда народных депутатов", - отметил спикер ВР.