ВР может во вторник отменить повышение зарплаты депутатам (дополнено)

КИЕВ. 31 октября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник может рассмотреть проект постановления об отмене норм о повышении зарплаты депутатам. Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.