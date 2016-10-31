ВР може у вівторок скасувати підвищення зарплати депутатам (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок може розглянути проект постанови про скасування норм про підвищення зарплати депутатам. Про це під час засідання засідання погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
За його словами, ухвалення відповідного проекту постанову підтримано більшістю керівниками фракцій.
"Я сподіваюся, що ми зможемо розглянути о 12:00 цей проект постанови про вилучення 3 і 4 пункту з постанови (про ухвалення у першому читанні проекту бюджету 2017 - ред.), які стосуються оплати праці народних депутатів", - зауважив спікер ВР.