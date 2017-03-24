ВР дала "зеленый свет" освобождению от е-декларирования большинства военных
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект об электронном декларировании доходов руководителей общественных антикоррупционных организаций и отмене е-деклараций для большинства военнослужащих. Проект постановления поддержали только 46 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Таким образом, в соответствии с законодательством, глава ВР Андрей Парубий имеет возможность подписать соответствующий закон, принятый накануне.
Напомним, Верховная Рада обязала подавать электронные декларации лиц, которые получают средства в рамках реализации программ по предотвращению коррупции.
При этом ВР освободила большинство военных от обязанности подавать е-декларации.
Твкож напомним, посольство США раскритиковало изменения в закон о е-декларации в Украине.