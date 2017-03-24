ВР дала "зеленый свет" освобождению от е-декларирования большинства военных

Таким образом, в соответствии с законодательством, глава ВР Андрей Парубий имеет возможность подписать соответствующий закон, принятый накануне.

Напомним, Верховная Рада обязала подавать электронные декларации лиц, которые получают средства в рамках реализации программ по предотвращению коррупции.

При этом ВР освободила большинство военных от обязанности подавать е-декларации.

Твкож напомним, посольство США раскритиковало изменения в закон о е-декларации в Украине.