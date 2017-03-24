ВР дала "зелене світло" звільненню від е-декларування більшості військових
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада не підтримала проект постанови про скасування результатів голосування за законопроект про електронне декларування доходів керівників громадських антикорупційних організацій і скасування е-декларацій для більшості військовослужбовців. проект постанови підтримали лише 46 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Таким чином, відповідно до законодавства, голова ВР Андрій Парубій має можливість підписати відповідний закон, ухвалений напередодні.
Нагадаємо, Верховна Рада зобов’язала подавати електронні декларації осіб, які отримують кошти в рамках реалізації програм стосовно запобігання корупції.
При цьому ВР звільнила більшість військових від обов'язку подавати е-декларації.
Твкож нагадаємо, посольство США розкритикувало зміни до закону про е-декларації в Україні.