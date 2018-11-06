ВВС США опубликовали видео перехват российским Су-27 американского самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Пресс-служба ВВС США опубликовала видео перехвата российским истребителем американского разведывательного самолета ЭР-3Е Aries над Черным морем, сообщает УНН.
Пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что: “5 ноября 2018 года около 10 часов дня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближающаяся к границе воздушного пространства Российской Федерации. На перехват цели с ближайшего аэродрома из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности”.
В свою очередь американские военные заявили, что действия россиян были опасными, ведь СУ-27 на большой скорости летел прямо напротив самолета ВВС США, подвергая опасности пилотов и членов экипажа.