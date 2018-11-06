ВПС США опублікували відео перехоплення російським Су-27 американського літака

Прес-служба міністерства оборони Російської Федерації повідомила, що: “5 листопада 2018 року близько 10 години дня черговими засобами контролю повітряного простору над нейтральними водами Чорного моря була виявлена невизначена повітряна ціль, що наближалася до кордону повітряного простору Російської Федерації. На перехоплення цілі з найближчого аеродрому зі складу чергових сил ППО було піднято винищувач Су-27, який наблизився до повітряного судна на безпечну відстань і ідентифікував його як літак радіотехнічної розвідки ЕР-3Е Aries ВМС США. Екіпаж винищувача доповів про ідентифікацію амеріканського літака радіорозвідки і супроводжував його, не допускаючи порушення кордону повітряного простору Російської Федерації з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки”.

У свою чергу американські військові заявили, що дії росіян були небезпечними, адже СУ-27 на великій швидкості летів прямо навпроти літака ВПС США, наражаючи на небезпеку пілотів і членів екіпажу.