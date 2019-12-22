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ВВС Израиля атаковали объекты вблизи Дамаска и имитировали налеты на юг Ливана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Израильские ВВС нанесли ракетные удары в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, ракеты были выпущены из израильских барж в Средиземном море.

Сирийское правительственное агентство SANA сообщило, что армия Сирии ведет огонь по воздушным целям на юго-западных подступах к Дамаску.

Между тем истребители израильских ВВС вторглись в воскресенье в воздушное пространство Ливана и имитировали налеты на южные районы страны во время ракетных ударов по Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, израильские самолеты появились на низкой высоте в небе над городом Сайда в 40 км к югу от Бейрута, а также над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа.

После интенсивных полетов в воздушном пространстве Ливана истребители пошли в направлении горы Хермон и Голанских высот.

Напомним, израильские истребители нанесли авиаудары по военным целям в секторе Газа.

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