ВВС Израиля атаковали объекты вблизи Дамаска и имитировали налеты на юг Ливана

По информации телеканала, ракеты были выпущены из израильских барж в Средиземном море.

Сирийское правительственное агентство SANA сообщило, что армия Сирии ведет огонь по воздушным целям на юго-западных подступах к Дамаску.

Между тем истребители израильских ВВС вторглись в воскресенье в воздушное пространство Ливана и имитировали налеты на южные районы страны во время ракетных ударов по Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, израильские самолеты появились на низкой высоте в небе над городом Сайда в 40 км к югу от Бейрута, а также над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа.

После интенсивных полетов в воздушном пространстве Ливана истребители пошли в направлении горы Хермон и Голанских высот.

Напомним, израильские истребители нанесли авиаудары по военным целям в секторе Газа.