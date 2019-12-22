ВПС Ізраїлю атакували об'єкти поблизу Дамаска та імітували нальоти на південь Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Ізраїльські ВПС завдали ракетних ударів в районі Сейида-Зейнаб поруч з шосе в міжнародний аеропорт Дамаска в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Hadath.
За інформацією телеканалу, ракети були випущені з ізраїльських барж в Середземному морі.
Сирійське урядове агентство SANA повідомило, що армія Сирії веде вогонь по повітряних цілях на південно-західних підступах до Дамаску.
Тим часом винищувачі ізраїльських ВПС вторглися в неділю в повітряний простір Лівану і імітували нальоти на південні райони країни під час ракетних ударів по Сирії. Про це повідомив телеканал Al Mayadeen. За його інформацією, ізраїльські літаки з'явилися на низькій висоті в небі над містом Сайда в 40 км на південь від Бейрута, а також над районами Хасбайя, Аркуб і Шебаа.
Після інтенсивних польотів в повітряному просторі Лівану винищувачі пішли в напрямку гори Хермон і Голанських висот.
Нагадаємо, ізраїльські винищувачі нанесли авіаудари по військовим цілям в секторі Гази.