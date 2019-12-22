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ВПС Ізраїлю атакували об'єкти поблизу Дамаска та імітували нальоти на південь Лівану

ВПС Ізраїлю атакували об'єкти поблизу Дамаска та імітували нальоти на південь Лівану

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Ізраїльські ВПС завдали ракетних ударів в районі Сейида-Зейнаб поруч з шосе в міжнародний аеропорт Дамаска в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Hadath.

За інформацією телеканалу, ракети були випущені з ізраїльських барж в Середземному морі.

Сирійське урядове агентство SANA повідомило, що армія Сирії веде вогонь по повітряних цілях на південно-західних підступах до Дамаску.

Тим часом винищувачі ізраїльських ВПС вторглися в неділю в повітряний простір Лівану і імітували нальоти на південні райони країни під час ракетних ударів по Сирії. Про це повідомив телеканал Al Mayadeen. За його інформацією, ізраїльські літаки з'явилися на низькій висоті в небі над містом Сайда в 40 км на південь від Бейрута, а також над районами Хасбайя, Аркуб і Шебаа.

Після інтенсивних польотів в повітряному просторі Лівану винищувачі пішли в напрямку гори Хермон і Голанських висот.

Нагадаємо, ізраїльські винищувачі нанесли авіаудари по військовим цілям в секторі Гази.

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