Ізраїльські винищувачі нанесли авіаудари по військовим цілям в секторі Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Літаки Армії оборони Ізраїлю завдали в середу удари по військових цілях руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл єврейської держави. Про це повідомила армійський пресцентр, передає УНН.
“У відповідь на запуск ракет з сектора Газа по ізраїльській території винищувачі Армії оборони Ізраїлю вразили кілька терористичних цілей ХАМАС в південній частині сектора Газа, включаючи цех з виробництва озброєнь”, — йдеться в поширеному військовими заяві.
“Армія Ізраїлю вважає рух ХАМАС відповідальним за будь-які події, що відбуваються в секторі Газа. ХАМАС буде стикатися з наслідками своїх дій, спрямованих проти ізраїльських громадян”, — додали в військові єврейської держави.
У вівторок ввечері палестинські радикали з сектора Газа випустили дві ракети по ізраїльській території, одна з них була перехоплена системою ППО “Залізний купол”.
Раніше ізраїльські військові повідомили про затримання 15 підозрюваних у тероризмі.