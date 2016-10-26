Внедрение сетями АЗС мобильных приложений является реакцией на мировые тенденции - эксперт

Так, Г.Рябцев отметил, что внедрение в Украине мобильных приложений сетей АЗК является свидетельством того, что отечественный рынок реагирует на мировые тенденции.

"Мобильные приложения являются одним из путей реализации подходов к переводу на безналичную форму. Это достаточно активно внедрялось в странах Европы в последнее время. И это является тенденцией к тому, что украинский рынок реагирует на мировые тенденции. Лидерами в таких внедрениях являются общенациональные сети, потому что именно они инициировали и активно внедряют эти приложения. Особенно это касается компаний, которые имеют партнеров за рубежом, так как именно оттуда и пошла эта тенденция", - рассказал он.

Г.Рябцев также отметил, что конкурентные преимущества сегодня имеют те АЗК, которые могут предложить своим клиентам как можно больше программ лояльности.

"Чем шире программа лояльности и чем доступнее она для клиентов - тем выше конкурентные преимущества. Потому что сейчас компании почти не конкурируют по цене или качеству нефтепродуктов, которые реализуются. Они конкурируют за счет программ лояльности. Сегодня фокус конкуренции смещается с ценового сегмента в сегмент программ лояльности", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, WOG внедрил технологию Force Touch и выпустил приложение для iWatch.