Впровадження мережами АЗК мобільних додатків є реакцією на світові тенденції - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Мобільні додатки - один із шляхів реалізації підходів до переведення бізнесу на безготівкову форму розрахунку. Практика мобільних додатків мереж АЗК була впроваджена, в першу чергу, загальнонаціональними компаніями. Про це УНН експерт нафтового ринку, директор спеціальних проектів “Психеї” Геннадій Рябцев.
Так, Г.Рябцев зауважив, що впровадження в Україні мобільних додатків мереж АЗК є свідченням того, що вітчизняний ринок реагує на світові тенденції.
"Мобільні додатки є одним із шляхів реалізації підходів до переведення на безготівкову форму. Це достатньо активно впроваджувалося у країнах Європи протягом останнього часу. І це є тенденцією до того, що український ринок реагує на світові тенденції. Лідерами в таких впровадженнях є загальнонаціональні мережі, тому що саме вони ініціювали і активно впроваджують ці додатки. Особливо це стосується компаній, які мають партнерів за кордоном, тому що саме звідти і пішла ця тенденція", - розповів він.
Г.Рябцев також зауважив, що конкурентні переваги сьогодні мають ті АЗК, які можуть запропонувати своїм клієнтам якомога більше програм лояльності.
"Чим ширша програма лояльності і чим доступніша вона для клієнтів - тим вищі конкурентні переваги. Тому що зараз компанії майже не конкурують за ціною чи якістю нафтопродуктів, які реалізуються. Вони конкурують за рахунок програм лояльності. Сьогодні фокус конкуренції зміщується з цінового сегмента в сегмент програм лояльності", - наголосив він.
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