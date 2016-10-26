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Впровадження мережами АЗК мобільних додатків є реакцією на світові тенденції - експерт

Впровадження мережами АЗК мобільних додатків є реакцією на світові тенденції - експерт

Київ • УНН

 • 11965 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Мобільні додатки - один із шляхів реалізації підходів до переведення бізнесу на безготівкову форму розрахунку. Практика мобільних додатків мереж АЗК була впроваджена, в першу чергу, загальнонаціональними компаніями. Про це УНН експерт нафтового ринку, директор спеціальних проектів “Психеї” Геннадій Рябцев.

Так, Г.Рябцев зауважив, що впровадження в Україні мобільних додатків мереж АЗК є свідченням того, що вітчизняний ринок реагує на світові тенденції.

"Мобільні додатки є одним із шляхів реалізації підходів до переведення на безготівкову форму. Це достатньо активно впроваджувалося у країнах Європи протягом останнього часу. І це є тенденцією до того, що український ринок реагує на світові тенденції. Лідерами в таких впровадженнях є загальнонаціональні мережі, тому що саме вони ініціювали і активно впроваджують ці додатки. Особливо це стосується компаній, які мають партнерів за кордоном, тому що саме звідти і пішла ця тенденція", - розповів він.

Г.Рябцев також зауважив, що конкурентні переваги сьогодні мають ті АЗК, які можуть запропонувати своїм клієнтам якомога більше програм лояльності.

"Чим ширша програма лояльності і чим доступніша вона для клієнтів - тим вищі конкурентні переваги. Тому що зараз компанії майже не конкурують за ціною чи якістю нафтопродуктів, які реалізуються. Вони конкурують за рахунок програм лояльності. Сьогодні фокус конкуренції зміщується з цінового сегмента в сегмент програм лояльності", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, WOG впровадив технологію Force Touch і випустив додаток для iWatch.

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